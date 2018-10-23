الكهرباء عم رفع الدعم عن الطاقة: ليس ممكنا في الوقت الحالي.. لكن نبحث عن بدائل

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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، إن الدولة لا يمكنها رفع دعم الكهرباء بشكل نهائي في الوقت الحالي ، لكنها تبحث عن بدائل في سبيل ذلك.

وخلال كلمته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب ، أضاف الدكتور محمد شاكر ، أن الدعم المخصص من الكهرباء للمنازل ، يصل إلى أكثر من 46 مليار جنيه ، وفي الوقت ذاته يبلغ الدعم المخصص في الموازنة 16 مليار جنيه فقط ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الأمور سوف تتحسن بشكل كبير في قطاع الكهرباء.

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وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك دول غنية تستغرب من قدرة مصر ونجاحها في ملف توفير الكهرباء ، لافتا إلى أن الفضل في هذا الأمر ، يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي اعتبر الكهرباء قضية أمن قومي.

وزاد الدكتور محمد شاكر، أن وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لم تتأخر يوما في سداد أي مستحقات عليها ، خاصة فيما يتعلق بملف القروض ، لافتا إلى مساندة وزارة البترول في توفير الغاز.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة لا تستطيع الاعتماد على الطاقات المتجددة على حساب الطاقات التقليدية ، كونها تقدم معدلات إنتاجية غير ثابتة ، مشددا على أهمية التوزان في التعامل والاستفادة من الطاقات المتجددة.

وتابع الدكتور محمد شاكر ، أنه لم ولن يخالف القانون أبدا ، حتى أنه لم يخالف إشارة مرور واحدة ، وزاد: «قوانين الكهرباء سوف تطبق على الجميع دون استثناء».

وخلال الجلسة ، استجاب الدكتور محمد شاكر ، لطلب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ، بشأن ضرورة وضع ضوابط عادلة ومحددة وقانونية في التعامل مع سرقات الكهرباء ، وأضاف: «سأبحث الأمر ، ومهمة وزارة الكهرباء خدمة المستهلكين والحصول على حقوق الدولة دون تجاوزات».​