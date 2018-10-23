بالفيديو.. نقيب الفلاحين يطالب الرئيس بمحاسبة “مافيا البطاطس”

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أعلن نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام عن مناشدته إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل محاسبة كافة المتسببين عن ارتفاع أسعار البطاطس.

كما طالب نقيب الزراعيين من الرئيس المصري أن ينقذ السوق المصري من هؤلاء المتسببين في ارتفاع الأسعار حيث وصفهم النقيب بأنه “مافيا البطاطس”، وأكد على هذا قائلاً “إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يُظلم في عهده أحد”.

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وجاءت تلك التصريحات خلال مداخلة تليفونية من نقيب الفلاحين في برنامج “الحياة اليوم”، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويتم بثه عبر قناة الحياة الفضائية.

وأكد أن ارتفاع أسعار البطاطس لتصل إلى أربعة عشر وستة عشر جنيهاً مصرياً يعد ظاهرة أول مرة تراها الدولة المصرية، وأوضح أن الفلاحين هم أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار البطاطس.

وأوضح إن المتسببين في ارتفاع أسعار البطاطس هم التجار الذين يقومون بشراء البطاطس ومن ثم تخزينها في ثلاجات من أجل ارتفاع أسعارها داخل الأسواق المصرية ثم يتم بيعها بأسعار مرتفعة ويحققون هم أفضل ربح لهم.

وأعرب نقيب الفلاحيين عن تمنيه أن تنال تلك الفئة المحاسبة اللازمة، وأن يحصل كل من قام بتخزين محصول البطاطس العقاب اللازم لحماية السوق المصري والمستهلك المصري من “مافيا البطاطس، ومافيا غلاء الأسعار”.

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