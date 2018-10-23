تعرف على خطة «البيئة» للتخلص من القمامة خلال عامين

منذ 48 دقيقة أخبار مصر
تعرف على خطة «البيئة» للتخلص من القمامة خلال عامين
قمامة

أعلنت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، خطتها للتخلص من القمامة ، وتطوير منظومة النظافة خلال عامين ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والخاصة بالرد على طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من النواب ، عن الأثر البيئى لانتشار أكوام القمامة في الشوارع ، وتعدد مصادر تلوث البيئة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، إن إحدى النائبات في الجلسة تحدثت عن مشكلة في جمع القمامة بإمبابة والمهندسين ، نعم هناك مشكلة ، لكن المنظومة لن تنجح في حال عدم وجود كفاءة في الجمع ومدافن القمامة ، حتى لو كنا نملك مصانع الدنيا ، وأضافت: «هل نقعد والقمامة حولنا؟، بتقولوا إمتى تتحول مصر إلى أحسن بلد، هي فعلا أحسن بلد».

ولفتت وزيرة البيئة ، إلى التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ، حيث إن هناك كميات كبيرة من المصانع تابعة للإنتاج الحربي ، وبعضها يخضع لإعادة تأهيل ، كما أن هناك مصانع تابعة للقطاع الخاص ، وزادت: «سواء في النظافة أو في أي منظومة في العالم ، مينفعش اللي بيخطط هو اللي ينفذ ، مينفعش القاضي يكون قاضي ومحامي في وقت واحد ، إحنا بنعمل خطط عن احتياجات كل المحافظات ، والجزء الآخر الدعم الفني ، واعتمدنا الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين».

وزادت الدكتورة ياسمين فؤاد: «استكملنا المخططات ، ونجحنا في حصر الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية ، من سنتين كان بيبجي لنا مستثمر عايز يعمل مصنع ، مكانش في بيانات عن الأماكن المحتاجة ، تشاورنا مع المحافظين السابقين ، وبعد التغيير تشاورنا مع المحافظين الجدد ، وعلمنا 4 برامج تنفيذية هي أساس منظومة النظافة ، واعتمدنا على الأوراق والرؤى اللي وصلتنا من لجنة الإدارة المحلية».

وتابعت وزيرة البيئة ، أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية ، ووجود محطات وسيطة ومناولة ، وتحديد المدافن الصحية التي تحتاجها ، وزادت : «عندنا منظومة متكاملة عن عدد المدافن الصحية والمقالب اللي محتجاها كل محافظة ، وفي تكلفة لإنشاء المدفن وتجهيزها ، وبالتالي هي خطة متوسطة على مدار عامين ، كما أن الوزارة تشارك طلاب الجامعات في المنظومة ، إيد لوحدها متصقفش ، إحنا نزلنا الجامعات عشان لازم الشباب والطلاب يشاركوا ، وشكلنا لجنة من نواب رؤساء الجامعات لشؤون البيئة والمجتمع ، وبموفر المناخ الداعم لإشراك الكل».