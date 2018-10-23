القوات المسلحة تفتتح مدرستين بسيناء وتوزع الشنط المدرسية والهدايا على الطلاب

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افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء،صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 23 أكتوبر، مدرستين جديدتين بمحافظة شمال سيناء، وهما مدرسة الشهيد نقيب خالد ابراهيم سليمان بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة، ومدرسة الشهيد نقيب محمد هانئ محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء، واللتان أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق وتقديم فرص تعليم متساوية بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبة جزيرة سيناء .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانيات لعودة الحياة الطبيعية بسيناء، ودعمًا لمقومات التنمية الحضارية بشبة جزيرة سيناء، احيث جاء افتتاح القوات المسلحة للمدرستين الجديدتين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وذكر مصدر بمديرية التعليم بشمال سيناء، أن كلا المدرستين تضم عددا من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية واستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بكافة متطلبات المعيشة ، فضلاً عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب .

وخلال الافتتاح قائد قوات شرق القناة مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء نقل تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لأبناء جنوب سيناء الذين يقفون خلف القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء .

وأكد محافظ جنوب سيناء جهود كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة مشيداً بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة ، فيما قدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة علي ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف علي مشاكلهم والعمل علي ايجاد الحلول المناسبة لها ، وشددوا علي أهمية المدرستين الجديدتين في التخفيف عن أبنائهم بدلا من الانتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة.

وتزامنا مع الافتتاح قامت القوات المسلحة بتوزيع عدد من الشنط المدرسية والأدوات الكتابية وكميات من المواد الغذائية والأغطية على أبناء جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن مراسم الافتتاح شهدها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل جنوب سيناء.