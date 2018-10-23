الداخلية:رفع قيمة رسوم استخراج جواز السفر لتصبح 335 جنيهًا

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أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 أكتوبر، القرار رقم 1618، لسنة 2018، برفع قيمة رسوم استخراج جواز السفر، ونشرت الجريدة الرسمية، هذا القرار اليوم.

وجاء نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا، إلى 335 جنيها مصريا،فأنه بعد الإطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، والقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وقرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

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وكان صدور القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بناءً على قرار وزير الداخلية رقم 1126 لسنة 2011 بزيادة مقابل استخراج جواز السفر المقروء آليا، ونصت المادة الأولى منه على: “يُحصل مبلغ 335 جنيها، قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، ويكون الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاثد أو تالف 247 جنيها بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458 جنيها و50 قرشا”.

فيما تنص المادة الثانية: “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه”.