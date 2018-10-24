المالية: صرف مرتبات 6 ملايين من موظفي الدولة بداية من اليوم

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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 24 أكتوبر ، أن اليوم يشهد بداية صرف رواتب العاملين بالدولة، لشهر أكتوبر 2018 ، مضيفًا أن صرف المرتبات يكون خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2018، مؤكدًا أن 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأوضح وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن صرف مرتبات العاملين بالدولة، دائمًا ما يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، مشيرًا إلى أنه فى حالة أن وافق أحد هذه الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

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جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد قرر في وقتٍ سابق، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، يأتي هذا ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة الماليةتيسيرًا على العاملين بالدولة وترشيدًا للإنفاق الحكومى، فضلا عن أنه يعد تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

وشدد وزير المالية، في تصريحاته الصحفية أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات ضرورة الالتزام وبكل دقة بما جاء في مضمون الكتاب الدوري الذي أصدرتة وزارة المالية حول هذا الشأن.