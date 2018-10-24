النقل: ندرس تطبيق زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بالخط الثالث فقط

Advertisements

كشف المهندس هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تدرس تطبيق زيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق بالخط الثالث الذي أوشك على الافتتاح حيث مقرر افتتاحه رسميًا نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الزيادة التي يتم دراسة تطبيقها حاليا لن تنال سعر التذكرة الحالي بالخطين الأول والثاني لشبكة مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلاميين لبنى عسل وخالد أبو بكر، على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الثلاثاء، الموافق 23 أكتوبر، أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق للخطَّين الأول والثاني لن تشهد أى زيادة خلال الفترة المقبلة، ولكن يجري الآن دراسة وضع أسعار صحيحة ومناسبة للمحطات الجديدة في الخط الثالث، حتى تتحاشى الدولة أخطاء الماضي.

Advertisements

وأضاف عرفات، أن سعر تذكرة مترو الأنفاق ظل ثابتًا ولم يتغير طول 12 عامًا، وهو ما تسبب في حاجة الخط الأول إلى إعادة هيكلة كاملة، متابعًا: “نعمل على وضع الحلول الجذرية للبنية التحتية والفوقية، وما يحدث من زيادة هو في حقيقته رفع للدعم”.

وأوضح، وزير النقل أن المواطن سوف يشعر بفارق كبير في خدمة المترو والسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، مستطردًا: “لو كنا استمررنا بالأسلوب القديم كنا هنخلق مشكلة حقيقية، ولكن ما يحدث لخدمة المواطن ولاستمرارية ودوام الخدمات المقدمة له”.

ومن ناحيته، ذكر عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة تدرس طرح تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق بأسعار مختلفة عن أسعار الخطين الأول والثاني، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لشراء 32 قطاراً للخط الثالث للمترو للتقليل من زمن التقاطر.

وأضاف شعت، في لقاءه ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة “MBC مصر” الفضائية، أنه لم يقرر حتى الآن تحديد مقدار الزيادة فى أسعار تذكرة المترو ، موضحا أنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من دراسة الزيادة، وعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلىأن تحديد الزيادة المرتقبة فى أسعار تذاكر المترو، سيكون بقدر التطور والخدمات المقدمة لجمهور الركاب، خاصة فى المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والتى كلفت الدولة مبالغ طائلة، فضلا عن تحمل الدولة لفرق ثمن التذكرة الحقيقى المقدرة بـ16 جنيها لفئة الـ7 جنيهات، لافتا إلى أن هناك دراسة مستمرة لتقليل الدعم على أسعار التذاكرعلى عدة أعوام مقبلة.

وأوضح نائب وزير النقل، أن جميع قطارات المرحلة الـ 4 للخط الثالث للمترو، ستكون مكيفة مع استخدام المصاعد الكهربائية، وماكينات تذاكر متطورة، بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر بين الرحلات بسبب زيادة عدد القطارات على الخط،أنه يتوقع زيادة 170 ألف راكب في عدد ركاب المترو يومياً بعد افتتاح الخط الثالث، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي من يستقلون المترو إلي 3 ملايين مواطن يومياً.

كما لفت “شعث” إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها إحداث طفرة وتطور حقيقى فى جميع وسائل النقل والمواصلات ومن ضمنها المترو، نظرا لكونه الوسيلة الأكثر ارتيادا من المواطنين بصورة يومية، وهو مايتطلب تكاليف متزايدة تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

وفى سياق متصل، أكد نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الوزارة لديها مخطط وتصور كامل لتطوير محطات الخط الأول والثانى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير محطة المرج الجديدة وافتتاحها ديسمبر المقبل، وأوضح “شعت” أن شبكة المترو الكهربائية لم يتم المساس بها أو تطويرها منذ 30 عاماً.

وتابع: أنه عقب الانتهاء من محطة المرج الجديدة، وبدأ من العام المقبل، سيعقب ذلك تطوير محطة عزبة النخل باتجاه المرج، موضحا أنه يجرى الآن وضع التصور الكامل لآلية التطوير وإذا ما كان سيتطلب غلقها مؤقتا أم لا.

وحول تطبيق زيادة على أسعار تذكرة المترو بالخط الثالث، عقب أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، على ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن قائلًا: “إحنا شركة تشغيل وصيانة بننفذ تعليمات وبس، وعندما يكون هناك قرار بزيادة الأسعار ننفذه، ولكن في الفترة الحالية لايوجد أي زيادة في الأسعار في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق”.

وأوضح “عبد الهادي”، خلال تصريحات إعلامية، أن وزير النقل صرح بأنه جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو بالخط الثالث للمترو فقط، معقبًا: “لو صدر القرار بالزيادة هننفذه”.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أكد في تصريحات صحفية له خلال بدء التشغيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو الممتد من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة، السبت الماضي، أنه يجرى دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، والتي مقرر افتتاحها نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة التى قيمتها ٧ جنيه بـ٩ جنيهات، لافتا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة مع الهيئة القومية للانفاق