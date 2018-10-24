«النقل» تعلن عن خط سكة حديد لربط مصر والسودان قريبا

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قال وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، إن الوزارة شكلت لجنة تضم هيئة سكك حديد مصر ، وهيئة سكك حديد السودان ، بهدف بحث إنشاء خطوط سكة حديد لربط البلدين معا ، لنقل المسافرين والبضائع على حد سواء.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» ، المذاع على فضائية «الحياة» ، تقديم الإعلامية لبنى عسل ، وخالد أبو بكر ، أضاف المهندس هشام عرفات ، أن مشروعات السكك الحديدية تحتاج إلى استثمارات ضخمة جدا ، وزاد: «سابقا كان يتم شراء عربيات أو تطوير محطات فقط ، أما حاليا ، فالتطوير يتم بشكل كامل ومن البنية الأساسية ، ومع الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يوجد حلول (مسكنات)».

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ولفت وزير النقل والمواصلات خلال كلمته في المداخلة ، إلى أن فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب ، يساعد على تقوية الأواصر والروابط والتعاون العربي المشترك.