كيف استعدت وزارة الري لـ سيول الشتاء؟

Advertisements

استعدت وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي ، لمواجهة السيول والأمطار المتوقع هطولها خلال موسم الشتاء الحالي ، حيث انتهت من عدة إجراءات لمساعدتها على مواجهة السيول في فصل الشتاء.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الري والموارد المائية ، استعدادا لموسم الشتاء.

Advertisements

1. تشكيل غرف عملية في المحافظات ، وربطها مع غرفة عمليات مركزية في وزارة الموارد المائية والري.

2. تجهيز محطات رفع المياه ، وذلك بهدف توفير المياه للمزراعين.

3. إجراء الصيانة فى المواعيد المحددة لها ، لضمان عدم حدوث أي أزمات مفاجئة.

4. الاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات ، ووحدات الطوارئ ، وإجراء العمرات لها.

5‘ تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ ، في منطقة غرب الدلتا قرب المحطة الحرجة.

6. استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول.

7. الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمواجهة السيول المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء.

8. تحديث التنبؤ بالأمطار كل 3 أيام ، بهدف حسن إدارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الأغراض التنموية.