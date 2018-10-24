انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يشهد طقس غد الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة شمال البلاد ، حتى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ، فضلا عن مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد ، تكون الأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق ، وقد تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء.

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أما عن حالة الرياح ، فأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن أغلبها تكون غربية معتدلة ، تنشط كذلك على شمال وشرق البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ، وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة ، كما تنشط كذلك على البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر حتى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون جنوبية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 29 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 27 درجة.

العريش ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 31 درجة.

شرم الشيخ ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 31 درجة.

قنا ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

أسوان ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 37 درجة.