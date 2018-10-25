الصحة تحذر المواطنين من دواء وتأمر بسحبه من السوق.. تعرف على الأسباب

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أهابت وزارة الصحة والسكان بجموع المواطنين المصريين من استخدام دواء يتم تداوله تحت مسمى “Forteo Pen fill 750 meg”، كما أمرت الوزارة من الجهات المسؤولة بها أن تقوم بسحب كميات هذا الدواء من السوق المصري.

وقد قامت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة والسكان بإصدار منشور تحت رقم واحد وثمانين لعام 2018 من أجل ضبط مستحضر “Forteo Pen fill 750 meg”.

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ويجدر هنا الإشارة أن هذا الدواء يعمل على إعادة تقوية وبناء العظام الضعيفة والهشة، حيث يعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء والكلى من أجل إعادتها مرة أخرى إلى الدم.

نص منشور إدارة الصيدلة لضبط المستحضر الطبي من الأسواق المصرية

منشور دوري رقم 81 سنة 2018 غش تجاري، السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة … إدارة الصيدلة تحية طيبة وبعد، نرجو ضبط وتحريز ماقد يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المهربة والمغشوشة والغير مسجلة من مستحضر “Forteo Pen fill 750 meg”، تشغيلات أرقام c727702c – c645187d.

وجاء أيضاً في المنشور” أفاد المكتب العلمي لشركة إيلاي ليللي المنتجة للمستحضر المذكور السجل بوزارة الصحة بإن هذه التشغيلات واردة من المملكة العربية السعودية، ومجهولة المصدر، ومهربة، ودخلت إلى البلاد بغير الطرق الشرعية، ولم تقم الشركة بإنتاج هذه التشغيلات للسوق المصري، وعليه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة الصيدلية التي يتم ضبط هذا المستحضر بها بالتشغيلات الموضحة بعالية وإفادتنا بما تم”.

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