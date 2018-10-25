السيسي يغادر اليوم إلى السودان ويستعد لـ«قمة» مع البشير

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يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، القاهرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم ، لعقد لقاء قمة مع نظيره السوداني عمر حسن البشير ، ضمن فعاليات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن القمة المصرية السودانية ، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ، والسوداني عمر حسن البشير ، تتناول العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك ، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل.

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ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة ، سوف تشهد التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم ، بين مصر والسودان ، في مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة ، وغيرها من مجالات التعاون المشترك ، ما يمثل بدوره دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان ، ويجسد كذلك الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين.