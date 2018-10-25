اليوم.. «العليا للحج» تفتح باب التوثيق لشركات السياحة لانطلاق موسم العمرة

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أعلنت اللجنة العليا للحج ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، فتح باب التوثيق لشركات السياحة ، لبدء العمل في موسم العمرة للعام 1440 هـ ، ويستمر الباب مفتوحًا حتى يوم الإثنين ، الموافق 10 ديسمبر من العام الحالي 2018.

وأوضحت اللجنة العليا للحج ، أن الفترة المقررة تعد أطول فترة للتوثيق ، ما يتيح بدوره الفرصة أمام جميع الشركات ، لإنهاء إجراءاتها للعمل خلال موسم العمرة.

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ولفتا اللجنة العليا للحج ، إلى أن أولى رحلات العمرة لهذا الموسم ، سوف تكون يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر المقبل ، وذلك بناءً على قرار من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، بالبدء في فتح موسم العمرة مبكرًا ، إلى جانب الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة ، التي وضعتها اللجنة العليا للحج.

الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا الدائمة ، تتضمن الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات ، المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة ، ويتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.