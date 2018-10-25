ماذا قال السيسي عن «بشرة خير»؟

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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، على أغنية «بشرة خير» ، التي أداها المطرب الإماراتي حسين الجسمي ، خلال احتفالية مصر بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر ، والتي نظمتها وزارة الرياضة في مركز المنارة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد انتهاء الجسمي من أداء أغنية «بشرة خير» ، ضمن احتفالية مصر بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر ، خاطبه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «يا أستاذ حسين ، مجاتليش فرصة أقولك متشكر ، أنا بشكرك وبحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك».

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يذكر أن أغنية «بشرة خير» ، ألحان عمرو مصطفى ، كلمات أيمن بهجت قمر ، أداها الفنان الإماراتي حسين الجسمي في العام 2014 ، لحث المصريين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأولى ، بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.