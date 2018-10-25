ماذا فعلت «التموين» للقضاء على غلاء أسعار الخضراوات والفاكهة؟

Advertisements

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، استمرار حملتها «خضار بلدنا» ، لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين ، بأسعار أقل من تلك المتداولة في الأسواق ، وذلك من خلال المنافذ المتنقلة في الميادين العامة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بهدف مواجهة غلاء أسعار الخضراوات والفاكهة.

ويقدم موقع «مصر 365» ، كل ما تريد معرفته عن مبادرة «خضار بلدنا» ، التي أطلقتها وزارة التربية والتجارة الداخلية ، بهدف توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. استمرار إطلاق مبادرة «خير بلدنا» لمدة شهر ، بهدف توفير الخضراوات والفاكهة في الميادين العامة بأسعار مخفضة.

2. طرح كميات تتراوح بين 130 حتى 150 طنا من الخضراوات والفاكهة يوميا ، عن طريق السيارات المتنقلة ، إلى جانب المنافذ الثابتة.

3. طرح المنتجات بأسعار مخفضة ، بنسبة تتراوح بين 25 حتى 30%.

4. التواصل مع المزارعين بشكل مباشر ، بهدف توريد المنتجات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

5. تكثيف الحملات الرقابية على الثلاجات وأماكن التخزين ، بهدف ضمان عدم الاحتكار ومصادرة منتجات المخالفين.

6. تعمل المنافذ المتنقلة في الميادين العامة ، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا يوميا.

7..توقعات بانخفاض كبير في أسعار البطاطس ، بالتزامن مع دخول المحصول الجديد أول نوفمبر.

8. تخصيص 25 سيارة متحركة ، حمولة السيارة الواحدة 5 أطنان ، بهدف توفير المنتجات في الميادين العامة.