حوافز من الحكومة للأسر التي تنجب طفلين فقط

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، المستشار نادر سعد ، إن الزيادة السكانية وصلت إلى معدلات مرعبة في مصر ، حيث يُولد طفل كل 15 ثانية في مصر ، والمحصلة النهائية 2.5 مليون طفل في كل عام.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» ، المذاع على فضائية dmc ، أوضح المستشار نادر سعد ، أن هناك دراسات قائمة على المحافظات الأكثر إنجابًا ، وعن أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب بها ، بهدف العمل على تلافيها ، لافتا إلى أن أن هذه الزيادة لها أبعاد سياسية واقتصادية ودينية.

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وزاد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، قائلا إن المفاهيم المغلوطة هي أحد عوامل الزيادة السكانية ، والحكومة سوف تواجه الأمر بحملة إعلامية كبرى ، بهدف توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الحكومة سوف تقدم حوافز للأسر التي تنجب طفلًا واحدًا أو طفلَين فقط.