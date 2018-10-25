الزراعة تعلن عن حزم إرشادية لمزارعي 7 محاصيل فاكهة

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صرحت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية التابعة إلى وزارة الزراعة استصلاح الأراضي عن إصدارها للعديد من الحزم الإرشادية لجموع المزارعين لسبعة محاصيل الفواكه.

وأوضحت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية أن قيامها بإصدار تلك الحزم الإرشادية إلى المزارعين الهدف منه العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل من الآفات الزراعية، وقد تم توجيه الإرشادات الزراعية إلى مزارعين سبعة محاصيل الفواكه وهي: اللوز، والكاكي، والتفاح، والكمثرى، والبرقوق، والمشمش، والخوخ.

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الزراعة تصدر حزم إرشادية إلى مزارعي الفواكه

وقد صرحت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية عن تسعة إرشادات زراعية على مزارعي الفواكه، وهي كالتالي:

التخلص بشكل دائم من الحشائش سواء عن طريق استخدام المبيدات الحشرية للأشجار خمسة سنوات فأكثر، أو عن طريق العزق.

تقليم الأشجار الصغيرة وكذلك تقليم الأشجار المثمرة بالطريقة الكأسية، وثم على المزارع إن يقوم برش “أوكسي كلورو النحاس” بتركيز 0.5% مع زيت صيفي اثنين في المئة، ثم دهان القطوع الكبيرة بعجينة بوردو، مع قيام المزارع بالتخلص من نواتج تقليم الأشجار.

كما يمكن للفلاح أن يستدل الرش بأوكسي كلورو النحاس، واستخدام بدلاً منه هيدروكسيد نحاس اثنين جرام لكل لتر، ورش الزيت مع كاسرات السكون.

أما بالنسبة إلى أشجار الكمثرى فيقوم المزارع بإسقاط الأورق مستخدماً سلفات الزنك أربعة في المئة أو اليوريا سبعة في المئة في نهاية الشهر، كما يكتفي بتقليل الري مما يعمل على تساقط أوراق الشجر بشكل طبيعي.

العمل على إضافة سماد المكمور مخلط مع الأسمدة الكيماوية باستخدام المعدات الزراعية، أو العمل على إضافة “الكمبوست” فقط.

يقوم الفلاح في الأراضي القديمة بإضافة نثرا ثم يعمل على تقليل التربة الزراعية، أو يقوم بعمل خنادق بالنسبة للأراضي الجديدة، ويمكن للفلاح إضافتها على سطح التربة مع العمل على تقليبها من أجل ضمان وصول المياه إليها.

يقوم الفلاح بري الأرضي بشكل غزير قبل التسميد العضوي ثم يمنع الري، وذلك بالنسبة إلى الأراضي القديمة.

بالنسبة للأراضي الجديدة فيمكن الري بالتنقيط مرة واحدة فقط في الأسبوع.

أما بالنسبة إلى الاستهلاك المائي للأشجار فيكون على حسب عمر الشجرة تحت نظام الري بالتنقيط.

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