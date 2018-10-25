تعرف على أماكن منافذ «خضار بلدنا» في القاهرة

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دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، مبادرة «خضار بلدنا» ، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بهدف توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين ، لمواجهة غلاء الأسعار.

وتهدف مبادرة «خير بلدنا» ، إلى ضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، عن طريق القوافل والسيارات المتنقلة ، فضلا عن فروع المجمعات الاستهلاكية ، لبيع الخضراوات والفاكهة في الميادين الرئيسية بأسعارٍ مخفضة ، وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض ، وجار عرض هذه السلع في أكثر من 122 منفذًا ثابتًا ، وأكثر من 25 سيارة متنقلة.

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وتنص مبادرة «خضار بلدنا» ، على عمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة ، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول ، ما ينعكس بدوره على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي ، وكذلك تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع «جمعيتي» ، في نشاط الخضراوات والفاكهة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أماكن وجود سيارات مبادرة «خضار بلدنا» في القاهرة الكبرى ، وهي كما يلي:

1. رمسيس ، بجوار مسجد الفتح.

2. الألفي ، بجوار هيئة التأمينات.

3. الشرابية ، شارع معمل الصابون.

4. المظلات ، بجوار المعهد الفني «سينجر».

5. القللي ، أول جزيرة بدران.

6. المؤسسة ، شبرا الخيمة بجوار نقابة العمال استاد المؤسسة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أعلنت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة ، وهي كما يلي:

طماطم ، بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

بطاطس ، بسعر 9.25 جنيه للكيلو الواحد.

فلفل رومي ، بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

باذنجان رومي ، بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

باذنجان أبيض ، بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

باذنجان عروس ، بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

كوسة ، بسعر 6 جنيهات للكيلو الواحد.

بصل ، بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

جزر ، بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

خيار ، بسعر 6.5 جنيه للكيلو الواحد.

الليمون ، بسعر 6.5 جنيه للكيلو الواحد.

برتقال ، بسعر 4.5 جنيه للكيلو الواحد.