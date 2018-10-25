«النقل» تغلق 5 موانئ بحرية بسبب الطقس

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أغلقت وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة الدكتور هشام عرفات ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، 5 موانيء بحرية ، هي «الإسكندرية ، الدخيلة ، نويبع ، السويس ، والزيتيات» ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، رضا الغندور ، قال إن إدارة حركة السفن ، أغلقت بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة ، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات ، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

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وجّه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء ، اللواء بحري مدحت عطية ، الجهات المعنية بالتنسيق لتوخي الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة ، لدخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، بينما أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ، موانئ السويس والزيتيات في محافظة السويس ونويبع بمحافظة جنوب سيناء

وأوضحت هيئة الموانئ البحرية في بيانها ، أنها أغلقت الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح ، التي تتراوح بين 24 حتى 28 عقدة جنوبية غربية ، فضلا عن ارتفاع الأمواج بين 3 حتى 4 أمتار ، والضغط 1007 مللي بار ، وقوة البحر 4 درجات ، إضافة إلى انعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلو مترات ، كما تكون حالة البحر مضطربة ، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأكد مركز عمليات الهيئة الرئيسي ، بالتنسيق مع المراكز الفرعية في الموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه يتابع الخريطة المناخية والجومائية ، بهدف الحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.