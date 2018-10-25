انخفاص في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 48 دقيقة أخبار مصر
انخفاص في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، كما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، وعلى سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.

أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 27 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 24 درجة.

قنا ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 31 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.