انخفاص في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، كما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، وعلى سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 27 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 24 درجة.

قنا ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 31 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.