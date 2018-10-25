التنمية المحلية تطرح وسائل جديدة لتلقى شكاوى المواطنين

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صرحت وزارة التنمية المحلية عن طرح وسائل تواصل جديدة في جميع المحافظات المصرية من أجل تلقي شكاوى المواطنين، حيث تم تخصيص رقم على الواتس آب على الرقم التالي 01150606783.

وأضافت الوزارة أن تلقى شكاوى المواطنين على الواتس آب لابد أن تكون مدعومة بالصور، كما يمكن إرسال شكاوى المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني التابع للوزارة ” Info@mld.gov.eg“.

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كما يمكن تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن على الرقم التالي “15330”، يعمل وزارة التنمية المحلية طول أيام الأسبوع على مدار الأربعة والعشرين ساعة، للعمل على تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.