مدبولي: 38% من موظفي الدولة سيخرجون على المعاش خلال 10 سنوات

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قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام 2018 ، إن الحكومة دعمت الطبقات الفقيرة في برنامجها الإصلاحي ، من خلال برنامج تكافل وكرامة ، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير نحو 800 ألف وحدة سكنية اقتصادي واجتماعي.

وخلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية ، بحضور 44 شركة عالمية وعدد من الوزراء ، أوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن نحو 38% من العاملين في الحكومة ، سوف يخرجون على المعاش خلال 10 سنوات ، وسوف يحل محلهم عمالة عالية المهارة.

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وأضاف مدبولي ، أن الحكومة سوف تطرح 23 شركة في البورصة ، فضلا عن إنشاء الحكومة لصندوق سيادي برأس مال 5 مليارات جنيه ، للدخول فى شراكة مع الصناديق العالمية ، لافتا إلى تحسن معدلات تأسيس الشركات وريادة الأعمال وتحديث فرص الاستثمار ، كما أنه بحلول العام 2019 ، سوف يشعر المستثمرين و المواطنين بتحولات كبيرة وتحسن كبير في القطاعات كافة.

وأكد رئيس الوزراء ، أن كل الفرص متاحة للقطاع الخاص المحلي والعالمي ، حيث إن الوقت الحالي فرصة ذهبية للقطاع الخاص للاستثمار في مصر ، موضحا أن الحكومة سوف تمنح 7 قطاعات حوافز أكبر ، مثل السياحة التي نخطط لتنميتها بصورة كبيرة ، وتحسين الجودة المقدمة للسائح ، فضلا عن الاهتمام بالزراعة ورفع جودة المنتجات ، والمقاولات والتصدير وغيرها من القطاعات المهمة.

وزاد مدبولي ، أن الحكومة تسعى للإصلاح من خلال وزارتي التخطيط والاتصالات للتحول إلى حكومة إلكترونية ، ضمن خطة واضحة تتراوح بين 5 حتى 10 سنوات ، بما فيها التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية ، لافتا إلى أن الزيادة السكانية أبرز تحديات الحكومة ، وكل عام يولد 2.5 مليون طفل.