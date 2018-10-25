أهالي الإسكندرية يطلقون مبادرة “خليها تزرع” لمقاطعة البطاطس

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أطلق عدد من أبناء محافظة الإسكندرية مبادرة تحت عنوان “خليها تزرع” عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتعد هذه أول رد فعل من المستهلكين داخل الأسواق المصرية من أجل مقاطعة شراء البطاطس بعد أن ارتفعت أسعارها مسجلة 12 جنيهاً للكيلو الواحد.

وطالب العديد من أهالي محافظة الإسكندرية من جموع المستهلكين المشاركة في فعاليات مبادرة “خليها تزرع”، مقاطعة شراء البطاطس التي كان في سابق عهدها داخل السوق المصري تسجل سعر كيلو بطاطس جيدة بسعر أربعة جنيهات فقط.

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أوضح العديد من المشاركين في الحملة أن البطاطس سريعة الإنبات، على أن يتم مقاطعتها لمواجهة جشع واستغلال فئة من التجار، حيث أن قلة المعروض من محصول البطاطس إلى جانب زيادة أسعارها أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وصرحت البرلمانية عن دائرة الرمل بالإسكندرية إلهام المنشاوى إنه قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال بشأن الفوضى العارمة التي تسيطر خلال الوقت الراهن على الأسواق التجارية.

وأكدت البرلمانية أنها قد طالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقيام بدورها من أجل العمل على أحكام السيطرة الأسعار على الأسواق التجارية، وأحكام السيطرة على أسواق الفواكه والخضروات.

وأضافت “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تؤدي إلى كسر الحلقة الوسطية والعمل على عرض العديد من المنتجات في فروعها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق التجارية ليستفيد كلاً من المواطن المصري والفلاح المصري والعمل على خلق فرص عديدة للشباب، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة المترهلة لتعمل بأسلوب حديث مثل فتح العديد من السلاسل التجارية”.

وأضاف رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية هاشم محمد هاشم إن ارتفاع أسعار البطاطس يعود إلى موسم “العروة” وهو ما تتوقف فيه زراعة البطاطس ويعتمد فيه التجار على المخزون، ونفى تماماً ما يتردد من أنباء عن قيام بعض من التجار بتخزين محصول البطاطس من أجل رفع أسعارها.

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