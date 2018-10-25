التأمين الصحي يدعم مرضى جلطات القلب بـ10500 جنيه مصري

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أعلنت هيئة التأمين الصحي ، برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، موافقتها على دعم علاج جلطات القلب لمرضى التأمين الصحي ، في الجهات المتعاقدة معها ، بسعر 10 آلاف و500 جنيه مصري ، لتوسيع بالون وتركيب دعامة دوائية واحدة.

وفي تصريحات صحفية عنها اليوم الخميس ، قالت رئيس هيئة التأمين الصحي ، الدكتورة سهير عبد الحميد ، إنها وجهت بتكوين لجان قلب خاصة في كل فرع لإصدار القرارات ، حرصا من هيئة التأمين الصحي ، على عدم تحمل المرضى مشقة السفر والأعباء المالية.

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