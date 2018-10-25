«الداخلية» تخصص أرقاما للإبلاغ عن الإرهابيين ومحتكري البطاطس

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خصصت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ، حال احتكار السلع الغذائية وتخزين البطاطس ، أو زيادة أسعار السلع والمواد البترولية والسلع المدعمة ، وتهريب الدقيق ومصانع اللحوم والدواجن ، والسلع الغذائية غير المرخصة

وأوضحت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، أن الأرقام هي:

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0227920208 – 0224060800- 0224060801- 0224060802 – 0224060803- 0224060804

كما خصصت إدارة المرور أرقاما ساخنة ، للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة ، والإبلاغ عن أي معوقات مرورية على الطرق ، تكون ناتجة عن حوادث أو اعطال سيارات ، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية والأوناش على الطرق والأرقام حي:

01221110000 – 0224021233.

وكذلك فعّلت الإدارة العامة للحماية المدنية ، خطوط الطوارئ لتلقي البلاغات على الرقم الساخن 180 على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بهدف سرعة التواصل مع المواطن لتلقي بلاغات الحرائق ، وبلاغات العثور على مواد متفجرة أو أجسام غريبة.

وأيضا خصص قطاع الأمن الوطني ، أرقام طوارئ لتلقي بلاغات الأهالي ضد العناصر الإرهابية ، وأماكن تجمعاتهم على مستوى المحافظات ، وأيضا أماكن مخازن يشتبه في استخدامها من قبل العناصر المتطرفة ، لتخزين مواد متفجرة أو أسلحة ، أو أماكن عقد لقاءاتهم السرية في المحافظات المختلفة.

كما خصص قطاع الأمن الوطني ، أرقاما ساخنة للتواصل مع المواطنين ، لتلقي البلاغات التي تمثل تهديدا للأمن الداخلي لمصر ، مع الحفاظ على سرية بيانات المبلغين ، والأرقام هي: 22647000 – 22646000 – 22645000.

أما قطاع الأمن العام ، فخصص أرقاما ساخنة للإبلاغ عن المطلوبين أمنيا والهاربين من أحكام ، وأيضا تجار وحائزي الأسلحة النارية والمخدرات ، وكل ما يخل بالأمن العام ، والأرقام هي: 0224888888 – 0224884500.

بينما حدد قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، أرقام لتلقي بلاغات المعاكسات والتحرش أمام المدارس ، وهي: 01126977222 – 01126977333 – 01126977444.