شركة جهينة ترد على أزمة شوائب لبن بخيره

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صرحت شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال بيان صادر اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018، عن الخبر الذي تردد في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود “رواسب لبن بخيره” وأنها قد تتبعت الشكوى وقامت بتكليف لجنة حتى يتم التوصل إلى أسباب هذه المشكلة.

وأكدت الشركة على الصفحة الرسمية للشركة على “فيس بوك” أن اللجنة المشكلة قامت بعمل اختبارات والتي أكدت أن عملية تعقيم اللبن طويل الأجل تتم على درجة حرارة 140 درجة مئوية، لحوالي 4 ثواني وأن الجهاز تعطل بسبب هزة كهربائية سريعة، وهذا ما أدي إلى توقف كمية من اللبن داخل جهاز التعقيم.

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وأشارت الشركة أن هذا التوقف أدي إلى تغيير مكونات اللبن، والتي تسببت في الرواسب التي ظهرت في العبوات الموجودة في الأسواق.

وأكدت الشركة أن هذه الرواسب لا تشكل أي ضرر بأي شكل من الأشكال على صحة المواطنين، ومن الجائز حدوثها عندما يتم غلي اللبن فترة طويلة على النار.

وقد نشر أحد من رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وجود شوائب سوداء في عبوات لبن بخيره، وأن العبوة المستخدمة كانت قيد الصلاحية، وإنتاج شهر أكتوبر الجاري.