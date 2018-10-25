حملات الرقابة الإدارية تنجح في ضبط 3820 طن بطاطس لدى المحتكرين

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، الموافق 25 أكتوبر، من ضبط نحو 3820 طن من البطاطس المخزنة لدى بعض التجار المحتكرين، كان هذا من خلال الحملات التي اطلقتها الهيئة لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس، فى إطار متابعه توافر السلع الغذائيه للمواطنين بأسعار مناسبه للحد من ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس، وجارى استمرار الحملات خلال الايام المقبلة لضبط الاسواق وإنهاء الأزمة .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أطلقت هذه الحملات التفتيشية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة الزراعة و وزارة التموين، لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس .

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وقد نجحت هذه الحملات في ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.

وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قد خصصوا خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ، حال احتكار السلع الغذائية وتخزين البطاطس ، أو زيادة أسعار السلع والمواد البترولية والسلع المدعمة ، وتهريب الدقيق ومصانع اللحوم والدواجن ، والسلع الغذائية غير المرخصة

وأوضحت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، أن الأرقام هي:

0227920208 – 0224060800- 0224060801- 0224060802 – 0224060803- 0224060804

كما خصصت إدارة المرور أرقاما ساخنة ، للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة ، والإبلاغ عن أي معوقات مرورية على الطرق ، تكون ناتجة عن حوادث أو اعطال سيارات ، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية والأوناش على الطرق والأرقام حي:

01221110000 – 0224021233.

وكذلك فعّلت الإدارة العامة للحماية المدنية ، خطوط الطوارئ لتلقي البلاغات على الرقم الساخن 180 على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بهدف سرعة التواصل مع المواطن لتلقي بلاغات الحرائق ، وبلاغات العثور على مواد متفجرة أو أجسام غريبة.

وأيضا خصص قطاع الأمن الوطني ، أرقام طوارئ لتلقي بلاغات الأهالي ضد العناصر الإرهابية ، وأماكن تجمعاتهم على مستوى المحافظات ، وأيضا أماكن مخازن يشتبه في استخدامها من قبل العناصر المتطرفة ، لتخزين مواد متفجرة أو أسلحة ، أو أماكن عقد لقاءاتهم السرية في المحافظات المختلفة.

كما خصص قطاع الأمن الوطني ، أرقاما ساخنة للتواصل مع المواطنين ، لتلقي البلاغات التي تمثل تهديدا للأمن الداخلي لمصر ، مع الحفاظ على سرية بيانات المبلغين ، والأرقام هي: 22647000 – 22646000 – 22645000.

أما قطاع الأمن العام ، فخصص أرقاما ساخنة للإبلاغ عن المطلوبين أمنيا والهاربين من أحكام ، وأيضا تجار وحائزي الأسلحة النارية والمخدرات ، وكل ما يخل بالأمن العام ، والأرقام هي: 0224888888 – 0224884500.

بينما حدد قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، أرقام لتلقي بلاغات المعاكسات والتحرش أمام المدارس ، وهي: 01126977222 – 01126977333 – 01126977444.