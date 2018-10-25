تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 أكتوبر في مصر والعالم

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يشهد طقس اليوم الجمعة ، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط للرياح ، فضلا عن فرص لسقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية ، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قبل الأمطار ، ومن المتوقع سقوط أمطار اليوم الجمعة على السواحل الشمالية ، كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية ، سائقي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق ، في ظل انخفاض مستوى الرؤية في الشبورة المائية ، حيث تشهد الرياح نشاطا في الجو ، فضلا عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، ما يؤثر على البلاد ، كما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على معظم الأنحاء ، ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية غدا السبت.

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ويسود طقس سيئ معظم أنحاء الجمهورية ، كما يمتد نشاط الرياح لمناطق متفرقة في الوجه البحري ، ومحافظتي القاهرة والجيزة ، حيث يشهد الطقس انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسيناء وحلايب وشلاتين ومناطق متفرقة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد ، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل إلى حد السيول في جنوب سيناء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، الصيادين من الصيد في البحر ليلا ، كما طالبتهم بارتداء جاكيت ليلا ، وحذرت كذلك سائقي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة صباحا على الطرق ، خلال ظهور الشبورة المائية الكثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية ، أو الطرق الزراعية ، كما حذرت سائقي سيارات المدارس من الشبورة المائية ، حرصا على حياة الطلاب.

وكانت وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة الدكتور هشام عرفات ، أغلقت أمس 5 موانيء بحرية ، هي «الإسكندرية ، الدخيلة ، نويبع ، السويس ، والزيتيات» ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، حيث أغلقت إدارة حركة السفن بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات ، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن ، ووجهت إدارة الميناء الجهات المعنية ، بالتنسيق لتوخي الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة ، في أثناء دخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ، موانئ السويس والزيتيات في محافظة السويس ونويبع في جنوب سيناء ، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح بين 24 حتى 28 عقدة جنوبية غربية ، إضافة إلى ارتفاع الأمواج بين 3 حتى 4 أمتار والضغط 1007 مللي بار وقوة البحر 4 درجات ، فضلا عن انعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلو مترات ، واضطراب حالة البحر ، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وتتابع هيئة الموانئ بالتنسيق مع المراكز الفرعية في الموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية ، وذلك بعد أن تسببت تقلبات حالة الطقس في إغلاق العديد من الموانئ.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، من عدم استقرار الطقس اليوم الجمعة ، فضلا عن انتشار الأتربة والرياح في معظم محافظات الجمهورية ، كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية ، سائقي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق في ظل انخفاض مستوى الرؤية خلال الشبورة المائية.

وكانت المحافظات التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط ، شهدت ارتفاعا في حركة الأمواج ، ما تسبب في إغلاق موانئ سفاجا والسويس والزيتيات والغردقة ونوبيع وشرم الشيخ وبوغازي الإسكندرية ، حيث يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار ، يتمثل في نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة على معظم محافظات الجمهورية ، وخاصة السواحل الشمالية وجنوب سيناء ، وسلاسل البحر الأحمر ، كما تكون الرياح خفيفة على الوجه البحري وشمال الصعيد ، وذلك ضمن موجة التقلبات التي تشهدها مصر هذه الأيام.

ويشهد طقس اليوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، اعتدالا في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ولفت خبراء الطقس ، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، وتسقط كذلك على سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وزاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

وسط الدلتا 19 26

الإسكندرية 17 24

بلطيم 20 24

مطروح 17 23

السلوم 17 22

سيوة 18 26

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

العريش 19 25

رفح 18 24

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

رأس سدر 20 26

نخل 13 24

نويبع 20 25

طابا 12 24

سانت كاترين 10 21

الطور 21 26

شرم الشيخ 25 29

الغردقة 23 28

مرسى علم 24 29

الفيوم 19 27

بني سويف 21 27

المنيا 18 27

أسيوط 17 28

سوهاج 18 29

قنا 19 30

الأقصر 20 31

أسوان 21 32

أبو سمبل 22 33

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 26 34

أبو رماد 27 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 28 32

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة المنورة 22 32

الرياض 23 34

المنامة 28 33

أبو ظبي 25 34

الدوحة 27 35

الكويت 24 35

دمشق 12 23

بيروت 18 25

عمان 12 24

القدس 14 22

غزة 19 28

بغداد 22 31

مسقط 27 32

صنعاء 09 24

الخرطوم 29 39

طرابلس 18 25

تونس 15 25

الجزائر 15 22

الرباط 17 26

نواكشوط 24 37

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

إسطنبول 08 13

إسلام أباد 14 29

نيودلهي 18 32

جاكرتا 25 34

بكين 08 15

كوالامبور 24 32

طوكيو 12 21

أثينا 10 18

روما 14 24

باريس 06 16

مدريد 09 23

برلين 08 13

لندن 08 13

مونتريال -03 04

موسكو -01 05

نيويورك 04 10

واشنطن 04 13