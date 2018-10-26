محافظ السويس: إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للقضاء على قوائم الانتظار

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صرح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، صباح اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بإنهاء أزمة الإسكان بالمحافظة، وتوفير وحدات سكنية لقوائم الانتظار، التي بلغت 11 ألف طلب.

كان هذا التصريح للواء عبدالمجيد صقر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بنادي أكاديمية النصر للبترول، في حضور وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والقيادات الأمنية، وأعضاء اللجان النقابية ومجالس إدارات شركات البترول في السويس، على هامش زيارة وزير الأوقاف والمفتي للمحافظة، اليوم الجمعة.

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ولفت محافظ السويس، إلى أن الرئيس السيسي وافق على إنشاء مدينة سكنية جديدة بالمحافظة، تتستع لـ 10 آلاف وحدة سكنية، على أن تقام بالامتداد العمراني لمدينة السلام، على طريق السويس – القاهرة.

وأشار صقر، إلى جهود وزارة الأوقاف التي سوف تسهم في إقامة عدة عمارات بالمدينة، بتكلفة اقتصادية للوحدات، من خلال الاتفاق مع البنك المركزي، على تقسيط قيمة الوحدة على 20 عاما، بما يتوافق مع دخول الشباب.