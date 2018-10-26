البترول: انشاء بوابة إلكترونية لتسويق المناطق البترولية للبحث والاستكشاف

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أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، بيانًا جاء فيه إن الوزير طارق الملا، بحث مع وان ذو الكفل، رئيس شركة بتروناس الماليزية الموقف التنفيذي لمشروعها الجاري في مصر لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، بالتعاون مع شركة شل.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة اليوم ، أن العمل يجري على قدما وساق لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية للبحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لجذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بقطاع البترول باستخدام التكنولوجيا لما ستوفره من بيانات كاملة عن تلك الفرص للشركات العالمية، وفقا للبيان.

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وكان الوزير قد استقبل الوزير رئيس شركة بتروناس الماليزية وقياداتها بمصر، اليوم لاستعراض أنشطة الشركة واستثماراتها خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء أشار الوزير طارق الملا إلى أن الإصلاحاتا الاقتصادية التي نفذتها مصر، أعطت دفعة قوية للاستثمار في كافة مجالات العمل البترولى في ظل الفرص المتاحة أمام الشركات العالمية لزيادة أعمالها واستثماراتها في مصر، بحسب البيان.

كما لفت الملا إلى أهمية الجهود الحالية، التي تبذلها وزارة البترول لتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة في المناطق الجديدة بما يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في صناعة البترول ، موضحاً أن تطوير تلك النماذج يسهم في زيادة جذب المستثمرين.

وحسب ما ذكر البيان، فإن رئيس شركة بتروناس وصف مصر بأنها تعتبر منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج الأعمال الناجحة التى تحققت مؤخراً فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى منطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أن اهتمامات وزارة البترول تخطت أنشطة البحث والاستكشاف وأن هناك فرصا استثمارية متاحة في مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية.