نائب بالبرلمان: مشروع قانون يجعل المعاش 80% من المرتب عند بلوغ سن التقاعد

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صرح النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، إنه جمع عدد من التوقيعات من نواب الشعب للموافقة على مشروع القانون الذى أعده والذى يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف “الزنط”، فى تصريحات صحفيه أنه بالفعل استطاع جمع 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا.

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وتابع، أنه يتوقع أن يحيل المجلس مشروع القانون للجان المختصة فى أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.

ولفت “الزنط” ، إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه،قبل بلوغ سن التقاعد، وتضمن مشروع المقدم من النائب أن تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم “لصالح التأمينات” حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم.

أما المادة الثالثة فجاء فيها التوصية على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.