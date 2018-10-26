السباعي: ضخ البطاطس التي تم ضبطها لدى المحتكرين بالمجمعات الاستهلاكية بـ6 جنيه الكيلو

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كشف ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم حاليا بحملات مكثفة ومستمرة على كل المحافظات المنتجة للبطاطس لمنع تخزينها واحتطارها في محاولة لضبط الأسواق وخفض الأسعار التي ارتفعت جدا في الأونة الأخيرة حتى وصل سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيه..

وقال “السباعي”، خلال حواره ببرنامج “الجمعة في مصر” المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر ،: “تحركنا مع الجهات الرقابية وتم إصدار قرارًا بتشكيل لجنة من مدير الإدارة الزراعية بالمركز المتواجد به الثلاجة التي تحتوي على البطاطس والتحفظ على الكمية حتى يتم ضخها في الأسواق بنسب”.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، أن الوزارة سوف تضخ كميات كبيرة من البطاطس التي تم ضبطها لدي المحتكرين، في الأسواق خلال الفترة القادمة لضبط الأسعار بواقع 15 طنا بمنافذ “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية بسعر 6 إلى 7 جنيهات للكيلو حسب جودة البطاطس.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت أمس الخميس، الموافق 25 أكتوبر، من ضبط نحو 3820 طن من البطاطس المخزنة لدى بعض التجار المحتكرين، جاء ذلك خلال الحملات التي اطلقتها الهيئة لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس، فى إطار متابعه توافر السلع الغذائيه للمواطنين بأسعار مناسبه للحد من ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس، وجارى استمرار الحملات خلال الايام المقبلة لضبط الاسواق وإنهاء الأزمة .

كما تعاونت وزارة الداخلية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لإنهاء أزمة احتكار البطاطس وخصصوا خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ، حال احتكار السلع الغذائية وتخزين البطاطس ، أو زيادة أسعار السلع والمواد البترولية والسلع المدعمة ، وتهريب الدقيق ومصانع اللحوم والدواجن ، والسلع الغذائية غير المرخصة

وأوضحت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، أن الأرقام هي:

0227920208 – 0224060800- 0224060801- 0224060802 – 0224060803- 0224060804