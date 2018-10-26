ضمن مبادرة “إعرف بلدك”.. إنطلاق أولى رحلات قطار الشباب لمدينتى الأقصر وأسوان

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أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، أن اليوم يشهد انطلاق عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب لـ مدينتى الأقصر وأسوان، ضمن برنامج “اعرف بلدك” لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة للعمل على تنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف رسلان، أن فكرة انطلاق قطار الشباب هي ثمرة التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 26/10/2018 حتى 11/4/2018 بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحله الذهاب وقطار فى رحله العودة.

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وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكب لكل رحلة، موضحًا أن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكب ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21.50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 18.30 أسبوعيا.

وسوف يتوقف القطار في محطات (الجيزة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) .