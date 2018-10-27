بعد فحص مليون و498 ألفا من المواطنين بالبحيرة..الصحة: إصابة 78554 بفيروس “سي”

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أعلن علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم السبت، الموافق 27 أكتوبر، أنه في إطار تفعيل آليات مبادرة “100 مليون صحة” التي تم إطلقها مطلع الشهر الجاري للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية ، فقد تم حصر أعداد المواطنين الذين تم فحصهم حتى نهاية اليوم بعدد مليون و498 ألفا من المواطنين، وتبين من الفحص إصابة 78554 منهم بالمرض، من إجمالى المواطنين الذين تم إجراء الكشف عليهم ضمن الحملة القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

وأضاف عثمان، أن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الكشف عن “فيروس سى” فى مدن ومراكز محافظة البحيرة والتى تدخل ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، تستكمل عملها حتى اليوم السبت فى كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية.

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وأشار وكيل صحة البحيرة، إلى أن الوزارة تمكنت من توفير كافة الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة لنجاح الحملة، القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

ومن جانبه، ناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المواطنين بالتوجه إلى مراكز الفحص للاطمئنان على صحتهم، وإجراء المسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد صرحت في وقتٍ سابق، أنه تم فحص ٥ ملايين و4 آلاف و640 مواطنا، منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضي، في الـ 9 محافظات التي تشارك في المرحلة الاولي من مبادرة رئيس الجمهورية «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة»، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها في الأول من شهر أكتوبر الحالى وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر.

ومن ناحيته لفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، إلى وجود ٢٥ وحدة ومركز صرف علاج فيروس «سي» في الـ ٩ محافظات، بالإضافة إلى ١١٣ مركزا لعلاج الضغط والسكر والسمنة، مؤكداً أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابتهم بفيروس «سي» من المواطنين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن عدد الحالات المصابة بفيروس «سي» من إجمالي ما تم مسحه 241 ألفا و261 حالة، فيما تم تسجيل عدد 267 ألفا و976 حالة من المحتمل إصابتهم بداء السكري، كذلك تم تسجيل 215 ألفا و239 حالة من المحتمل إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تسجيل 1 مليون و816 ألفا و685 حالة تعاني من السمنة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد عن أن محافظة البحيرة تتصدر أعلى نسبة إقبال بجميع المحافظات بعدد مليون و309 آلاف و48 مواطنا، كذلك إن أعلى نسبة مشاركة تخطت المستهدف كانت محافظة جنوب سيناء بنسبة 111٪‏، مشيرًا إلى أن أعلى فئة عمرية مشاركة هي من 26 إلى ٣٥عاماً، وهي من شريحة الشباب، كما كانت نسب المشاركة بالمبادرة ٥٨٪‏ من الإناث و42٪‏ من الذكور.