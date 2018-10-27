الداخلية تواصل حملة كلنا واحد بطرح كميات من الخضروات

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مواصلتها لفعاليات حملة “كلنا واحد” من أجل توفير كميات أكبر من الخضروات مثل البطاطس والطماطم، حيث تقوم الوزارة بعرض الخضروات للبيع من خلال إدراج عدد من السيارات المتحركة وكذلك المنافذ الثابتة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن فعاليات حملة كلنا واحد لبيع الخضروات سوف تبدأ من اليوم، وأعلنت أن كليو الطماطم سيتم طرحه بسعر خمسة جنيهات للكيلو الواحد والبطاطس بسعر ستة جنيه للكيلو.

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وتأتي تلك الخطوة بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق حيث أمر مديريات الأمن بالعمل على تفعيل مبادرة “كلنا واحد” من أجل العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار تقبل بشكل كبير عن الأسواق التجارية للعمل على رفع الأعباء عن كاهل جموع المواطنين.

قامت وزارة الداخلية المصرية بوضع استراتيجية تهدف إلى العمل على تفعيل المبادرات المجتمعية والإنسانية انطلاقاً من دور الوزارة المجتمعي الهادف إلى بناء جسور من التعاون والثقة مع الجمهور.

وقد حظيت مبادرة وزارة الداخلية ترحيب واستحسان من جميع المواطنين المتوافدين من أجل شراء احتياجاتهم، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية ولرئيس الجمهورية من أجل العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المصريين.

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