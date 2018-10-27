ضمن مبادرة “كلنا واحد”.. الداخلية توفر البطاطس بـ 6 جنيهات والطماطم بـ 5 جنيه (صور)

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في إطار مساهمتها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، قامت وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، الموافق 27 أكتوبر، بتوفير أطنان من البطاطس والطماطم، بشوادر الوزارة تحت إسم مبادرة “كلنا واحد”، وذلك بميدان رمسيس بوسط البلد فى القاهرة.

كذلك طرحت وزارة الداخلية الخضروات باسعار مخفضة بشوادر “كلنا واحد”، وسط إقبال كبير من المواطنين عليها لشراء متطلباتهم.

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يأتي هذا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبإشراف من اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

حيث وجهت وزارة الداخلية، حهودها في ضربتها القوية للتجار المحتكرين وقامت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واستطاعت ضبط آلاف الأطنان من البطاطس بثلاجات المحتكرين، والتي طرحتها بأسواق العاصمة والمحافظات مخفضة الأسعار، عبر منافذ بيع خاصة بها، ضمن مرحلة جديدة لمبادرة “كلنا واحد”.

يأتي هذا في إطار الجهد المبذول للقضاء على التجار الجشعين لأطنان من البطاطس والطماطم، بهدف تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية، إلا أن وزارة الداخلية سارعت فى توفير أطنان من البطاطس والطماطم من خلال الاتفاق مع بعض التجار على طرحها في الشوادر بأسعار مخفضة والحصول على هامش ربح بسيط.

وبجولة ميدانية في هذه الشوادر، تبين أن سعر بيع البطاطس بالمنافذ 6 جنيهات، بينما بلغ سعر بيع كيلو الطماطم خمسة جنيهات للكيلو الواحد.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين الذين أقبلوا على شراء احتياجتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة في الساعات الأولى وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية في التخفيف عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن تفعيل هذه المبادرة يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي، وتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكافة مديريات الأمن بتفعيل المبادرة التي تبنتها الوزارة تحت شعار “كلنا واحد” لتوفير السلع والخضراوات وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها بالأسواق.