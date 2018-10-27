حماية المستهلك يعلن تعويض مستخدمي الإنترنت عن سوء الخدمة

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أعلن جهاز حماية المستهلك ، اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، تعويض كل من يعاني من سرعة الإنترنت ، من شركة الاتصالات التابع لها ، وذلك في إعلان أذاعه برنامج «صباح البلد» ، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية.

مسؤول شكاوى الاتصالات في جهاز حماية المستهلك ، أحمد شعبان ، أكد توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات ، يقتضي تعويض أي مواطن يعاني ضعفًا في سرعة الإنترنت ، بإعطائه شهرًا مجانًا عن الفترة التي عانى فيها من سرعة الإنترنت.

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