طقس معتدل وشبورة مائية.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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ولفت خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط ، فتكون أغلبها شمالية شرقية ، بينما تكون الرياح السطحية على الأحمر ، معظمها شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 27 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 18 ، العظمى 28 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 25 درجة.

قنا ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 31 درجة.

الأقصر ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 32 درجة.

أسوان ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 32 درجة.