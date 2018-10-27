مع بداية أعمال حصر القاطنين بالمناطق العشوائية.. محافظ القاهرة يحذر المنتفعين

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صرح محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال “أنه لن يسمح لأي مواطن أن يستحق على وحدة سكنية غير مستحق لها”، وحذر جموع الراغبين في الانتفاع من الحصول على وحدة سكنية ليست من حقهم، وأكد أن المنتفعين سوف يتم تطبيق القانون عليهم بكل حزم وشدة.

وأكد محافظ القاهرة “إن الدولة المصرية قد وجهت جزء كبير من ميزانيتها من أجل تحسين الظروف المعيشية للعشوائيات”، وشدد “إن محافظة القاهرة تبذل كل جهودها من أجل توصيل الحقوق إلى أصحابها”.

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وقد أعلن اللواء خالد عبدالعال أنه يجري العمل على تشكيل لجان من أجل حصر أعداد المواطنين القاطنين في المناطق العشوائية التي من المتعين أن يتم إخلاؤها تحت رئاسة رئيس الحي كلاً في نطاقه، وسوف تتشكل اللجان من مباحث شرطة المرافق، ووحدة تطوير العشوائيات، وإدارات التسكين التابعة كل حي على حداه، ووحدة بحوث الإسكان بالمحافظة من أجل إتمام أعمال الحصر.

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