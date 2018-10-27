الأزهر يعلن عن موافقة الطيب على عودة المعلمين المفصولين

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صرحت الصفحة الرسمية التابعة إلى “مشيخة الأزهر الشريف” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن موافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على عودة جميع المعلمين الذين قد صدر ضدهم خلال الـ 3 أشهر السابقة قرار فصلهم بعد صدور حكم قضائي لصالح الأزهر الشريف.

وقد صرحت مشيخة الأزهر الشريف “يمكن للمعلمين التوجه للمناطق يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2018 لبدء إجراءات استلام العمل، مع استكمال التحقيقات في نفس الوقت مع كل من يثبت تورطه قديمًا أو حديثًا في الحصول على أموال من أي شخص بغرض التعيين أو الضم، وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

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