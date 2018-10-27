شعبة الخضروات تشيد بفعاليات حملة كلنا واحد التي أدت لتراجع أسعار البطاطس

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صرحت شعبة الخضروات والفاكهة “إن منافذ وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد دفعت بأسعار البطاطس إلى التراجع لتصل إلى المستهلك المصري بحوالي ثمانية جنيهات للكيلو الواحدة بعد أن سجل سعر كيلو البطاطس حوالي أربعة عشر جنيهاً قبل أسبوعين”.

وأكد حاتم نجيب “إن الحملات التي قامت بها الأجهزة المعنية داخل الدولة المصرية وخروج كميات كبيرة من المخازن والثلاجات من البطاطس قد انعكست بصورة واضحة على أسعار البطاطس داخل الأسواق التجارية، وخصوصاً داخل شوادر مبادرة كلنا واحد، والتي أثبت أن أجهزة الدولة المصرية تعاملت بحكمة شديدة مع تلك الأزمة”.

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وأوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة “إن هناك سبعة عشر محافظة تزرع البطاطس هذا العام على أن يبدأ حصاد المحصول الجديد يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر القادم لعام 2018 في محافظة المنيا حيث أنها سوف تكون أول محافظة تبدأ بجمع محصول البطاطس تليها محافظة المنصورة، ثم محافظة المنوفية، تليها محافظة الغربية”.

شدد أنه لا يمكن أن يتوقع أسعار محصول البطاطس الجديد، لكن هناك مزيد من الاستقرار داخل الأسواق الجارية المصرية عندما يبدأ طرح المنتج الجديد داخل الأسواق المصرية حيث أنها سوف تؤدي إلى زيادة كمية المعروض لتعود الأسعار من جديد إلى استقرارها.

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