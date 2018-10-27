8 معلومات هامة عن مشروع زراعة أشجار البامبو على جسور المصارف بمصر

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق فعاليات مشروع زراعة أشجار البامبو على “جسور المصارف المائية”، وبدأت فعاليات المشروع بزراعة أشجار البامبو على مصرف المريوطية القائم في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة.

وقد بدأت فعاليات إطلاق المشروع بمشاركة ثلاثمائة طالب وطالبة من مختلف المدارس المصرية حيث اصطف الطلاب على طول “جسر المصرف” رافعين العلم المصري، كما شارك في فعاليات المشروع عدد من طلاب دولة رواندا.

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حضر فعاليات افتتاح المشروع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وسفير رواندا بالقاهرة صالح هابيمانا.

وتأتي فعاليات مشروع زراعة البامبو على المصارف المائية في إطار توجيهات الدولة المصرية بمختلف أجهزتها من أجل تعظيم الاستفادة من الوحدات المائية في تحقيق التنمية الشاملة لتحسين نوعية المياه، والحفاظ عليها، والاستفادة منها في الزراعة بصفة عامة والعمل على خلق بيئة خضراء نظيفة من خلال “مشروعات التشجير” والعمل على زيادة الثروة الخشبية واستثمارات في دعم الإنتاج المحلي القومي المصري.

8 معلومات هامة عن زراعة أشجار البامبو

أشجار البامبو تعد معالج رئيسي وطبيعي للتلوث البيئي. يهدف مشروع زراعة أشجار البامبو على المصارف المائية إلى تحسين الاستفادة من وحدة مياه وتحسين نوعية المياه، وتنقيتها. العمل على خلق بيئة خضراء. زيادة الإنتاج المصري من الثروة الخشبية. حماية جسور الموارد المائية من التعديات، وتثبيت القطاعات المائية. أشجار البامبو من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة. تعد أشجار البامبو من أسرع الأشجار من حيث النمو وطولها يصل إلى عدة أمتار. تدخل أشجار البامبو في مواد البناء ولهذا تعد قيمة اقتصادية عالية في العديد من الدول.

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