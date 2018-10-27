تفاصيل برنامج مستورة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتور غادة والي “إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تقديمها ضمن مشروع مستورة تجاوز مائتين وأربعة وأربعين مليون جنيه منذ إن تم إطلاق فعاليات المشروع وحتى الوقت الراهن”.

وأوضحت الدكتور غادة والي “إن معدلات تنفيذ المشروعات في برنامج مستورة قد ارتفع ليصل إلى خمسة عشر ألف مشروع”، وأضافت والي “إن تمويل برنامج مستورد خلال مرحلته الأولى قد قدر بحوالي مائتين وخمسين مليون جنيهاً مصرياً ممولة من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذها من خلال فروع بنك ناصر المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع أكثر من أربعة آلاف لجنة زكاة تابعة إلى البنك”.

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يهدف برنامج مستورة إلى تمكين المرأة المصرية من الناحية الاقتصادية، والعمل على رفع مؤشرات الأسر عن طريق مساعدتها في تنفيذ مشروع صغر أو مشروع متناهي في الصغر لتصبح تلك الأسرة قادرة على الإنتاج وخلق فرصة لزيادة دخلها.

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتور شريف فاروق “إن المشروعات التجارية تظل على قائمة المشروعات التي يتم تنفيذها إلى جموع المستفيدين من برنامج مستورة حيث سجلت حوالي 6575 مشروع قيمة مالية إجمالية تصل إلى ما يقارب من مائة وثمانية مليون جنيهاً مصرياً”.

وأكد أن المشروعات التي تلي المشروعات التجارية هي مشروعات الإنتاج الحيواني والتي سجلت ما يقارب من 5925 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى مائة وستة مليون جنيهاً مصرياً، ثم تليها المشروعات المنزلية والتي سجلت 1415 مشروع بإجمالي خمسة عشر مليون جنيها، ثم المشروعات الصناعية والتي سجلت حوالي 558 مشروع بتكلفة تسعة مليون جنيهاً، ثم المشروعات الخدمية التي سجلت حوالي 365 بتكلفة تصل إلى ستة مليون جنيهاً”.

وأكد شريف فاروق على أن محافظة الشرقية جاءت على قائمة المحافظات المصرية من ناحية تنفيذ مشروعات برنامج مستورة بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى 1684 مشروع تليها محافظة بني سويف وقنا بحوالي 1216 مشروعاً، تليهم محافظة الإسكندرية بحوالي 951 مشروع.

وأوضح أن قيمة القروض ضمن مبادرة مستورة تتراوح ما بين أربعة آلاف إلى عشرين ألف جنيهاً للمرأة القادرة على العمل ليتم منحها القرض على هيئة مشروعات وليس على هيئة صورة نقدية، وأكد أن متوسطات القروض في مبادرة مستورة تصل إلى خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً.

الأوراق والمستندات المطلوبة لبرنامج مستورة

بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان بالنفقة أو المعاش أن وجد.

تكون لجان الزكاة هي الضامن لجميع المشروعات الممنوحة عن طريقها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن غادة والي قد أعلنت مسبقاً عن تخصيص ثلاثة آلاف مشروع من مبادرة مستورة للسيدات ذات الإعاقة ماشياً مع سياسات وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تمكين الأشخاص المعاقين من تنفيذ استراتيجية 2018 للأشخاص المعاقين.

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