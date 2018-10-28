بعد الاعتداء على قاض في ملوى.. ردود نارية من نادي القضاة

منذ 15 دقيقة أخبار مصر
بعد الاعتداء على قاض في ملوى.. ردود نارية من نادي القضاة

يتابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر ، ببالغ الأسف والاهتمام ، واقعة الاعتداء على قاضٍ في أثناء مباشرة عمله بمحكمة ملوي منذ اللحظة الأولى ، مرورًا بضبط وإحضار المحامي المتهم ، وصولًا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، وذلك حسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر ، المستشار رضا محمود السيد.

ذكر نادي القضاة ، أن الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي المعتدى عليه فقط ، بل هي إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله ، وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء ، حيث تمثل اعتداءً سافرًا على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية ، المنوط بها في للدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات.

وأضاف نادي قضاة مصر ، في بيان صحفي صادر عنه: «ما يزيد الأمر سوءًا أن مرتكب الواقعة أحد المنتسبين لنقابة المحامين ، والذي نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل ، مما ترسخ معه الواقعة على النحو السالف بيانه ، من تفشي ظاهرة شريعة الفوضى وغياب القانون ، ما يستلزم بدوره وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها ، واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار الوقائع المسيئة».

وتضمن بيان نادي قضاة مصر عدة رسائل ، يرصدها موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، وهي كما يلي:

طالب نادي القضاة في رسالته الأولى ، بأن تتبنى السلطة التشريعية تعديلًا تشريعيًا في قانون العقوبات ، يقضي بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله ، وذلك بأن يكون الجزاء رادعًا لكل من تسول له نفسه التجرؤ على «القضاء».

وتضمنت الرسالة الثانية ، بأن السلطة التنفيذية لها أن تنهض ، ممثلة في وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين دور القضاء والمحاكم ، بشكل يكفي لمباشرة رسالتهم دون وجل ، وبما يحفظ كذلك هيبة القضاة وكرامتهم.

أما الرسالة الثالثة ، فقد ثمّن فيها نادي قضاة مصر ، موقف نقابة المحامين العريقة التي استنكرت الواقعة ، وناشدها العمل بكل طاقاتها لمواجهة الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة ، بهدف الحفاظ على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين ، وأيضا حرصا على حسن سير العدالة.

وجاء في الرسالة الرابعة ، أن نادي قضاة مصر على يقين أن قضاة مصر سوف يظلون على عهدهم ، متمسكين بقيمهم القضائية في أداء رسالتهم السامية بكل عزة وكرامة وهيبة ، لا ينال منها مثل تلك الوقائع التي سيلقى مقترفوها جزاءهم الرادع.

والرسالة الخامسة والأخيرة ، ذكزت أن الزميل القاضي المحترم وأعضاء دائرته ، ورغم الأحداث التي وقعت ، عاودوا انعقاد الجلسة والنظر في الدعاوى المطروحة عليهم تزينهم مهابة القاضي ، متشحين بجلال الرسالة وعظم التكليف ، حيث لم ينل هذا التصرف الممجوج منهم ومن منصتهم الشامخة ، ولم يحرك في ثباتهم وإيمانهم برسالتهم العظيمة ، بأنهم ظل الله في الأرض قيد أنملة ، فأكملوا الجلسة ليعطوا المثل والنموذج ، في أن أولى الناس باتباع القانون هم أصحابه والناطقون بالحق يومًا بعد يوم.

وأتمّ نادى القضاة بيانه ، بالتأكيد على أنه لم ولن يفرط في مهمته الأساسية ، التي تتمثل في الذود عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار ، دون تجاوز تقاليد القضاء العريقة ، أو التهاون في الحفاظ على حقوق القضاة ، موضحا أنه سيرفع دعوى تعويض ضد المحامي المتهم ، لما تسبب به من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع قضاة مصر كافة.