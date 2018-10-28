تعرف على أسعار أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة في السوق

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شهدت أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة ومستلزماتها ، تباينا في الأسعار اليوم الأحد ، الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في ظل إقبال كبير على شراء أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار أجهزة الكاميرات وأنظمة المراقبة في الأسواق ، وهي كما يلي:

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تراوح سعر كاميرات المراقبة بولت حرارية ، بين 400 و850 جنيها مصريا ، بينما بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 390 جنيها مصريا ، وذلك مقارنة بسعر كاميرا داهوا التي سجلت 2900 جنيه مصري.

وفيما يخص أسعار أجهزة السويتشات والسيرفر ، اللازمة لتشغيل الكاميرات ، سجلت 900 جنيه مصري ، بينما وصل سعر جينراك إلى 8500 جنيه مصري ، وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.