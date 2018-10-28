اليوم.. السيسي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين في ألمانيا ويلتقي ميركل

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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في القمة المصغرة للقادة الأفارقة ، ورؤساء الدول والحكومات ، من أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا ، في العاصمة الألمانية برلين ، وذلك ضمن مجموعة العشرين ، التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

سفير مصر في ألمانيا ، السفير بدر عبد العاطي ، قال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا ، تأتي في إطار مشاركة مصر الثانية في القمة المصغرة ، لكن تقديرا لمصر ولرئيسها ، فسوف يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص ، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الألمان ، كما أنه الرئيس الوحيد من بين القادة الأفارقة المشاركين في القمة ، الذي تستضيفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على غداء عمل ، بهدف إجراء مباحثات رسمية ، تتركز حول العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا ، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية والدولية.

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الأحد ، أوضح السفير بدر عبد العاطي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هو الوحيد من بين الحضور في القمة ، الذي يزور المقر التاريخى للبرلمان الألماني «بوندستاج» ، كما يعقد مباحثات ثنائية مع رئيس «بوندستاج» ، ويجتمع كذلك مع الرئيس الألماني في دار الرئاسة ، ويلتقي عددا من الوزراء الألمان ، على رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد ، كما يعقد أيضا مائدة مستديرة مع نخبة متميزة من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى ، المهتمة بالاستثمار في مصر ، بهدف مناقشة ضخ استثمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استقبل أمس الأحد ، وفدا من «بوندستاج» برئاسة الدكتور بيتر رامزاور ، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي في البرلمان الألماني.