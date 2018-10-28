تعرف على جدول أعمال السيسي في ألمانيا

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تتناول مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في العاصمة الألمانية برلين ، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، سبل دفع حركة السياحة الألمانية ، بعد أن أصبحت برلين في المرتبة الأولى من بين السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، وذلك حسب ما صرح به ، السفير بدر عبد العاطي ، سفير مصر في برلين.

‘في تصريحات صحفية عنه ، قال السفير بدر عبد العاطي ، إن مصر ضمن المقاصد السياحية الرئيسيّة والتقليدية للسياح الألمان ، خاصة في منطقة البحر الأحمر ، وكذلك حققت السياحة الألمانية في مصر تعافيا كاملا ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العام 2018 ، سوف يكون عام السياحة الألمانية إلى مصر.

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وتابع سفير مصر في برلين ، أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال زيارته إلى ألمانيا ، على مجموعة من اتفاقيات التعاون ، والتي من بينها إقامة الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة ، واتفاقية حكومية للتعاون في مجال التعليم الجامعي ، فضلا عن اتفاق في التعاون في مجال التعليم الفني ط الذي تولي ألمانيا له أهمية كبيرة ، إضافة إلى توقيع بروتوكول في مجال التعاون الإنمائي الدولي.

وأكد السفير بدر عبد العاطي ، حرص ألمانيا على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر ، وذلك عن طريق دفع حركة التبادل التجاري والاستثماري ، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألماني والأسواق الأوروبية ، ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.

وزاد سفير مصر في برلين ، أن الشركات الألمانية تولي اهتماما كبيرا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، خاصة في قطاع الأدوية وصناعة السيارات ، وقطع غيار السيارات واللوجستيات ، والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفيما يخص العلاقات التجارية ، لفت السفير بدر عبد العاطي ، إلى أن مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط ، حيث سجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 ، ما قيمته 5 مليارات و800 مليون يورو.