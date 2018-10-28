الملا: توصيل الغاز للمناطق العشوائية والأولوية لمحافظات الصعيد

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صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الموافق 28 أكتوبر، إنالوزارة بدأت تطبيق برنامج توصيل الغاز للمنازل، والذي يستهدف توصيل الخدمة للمنازل بالمناطق الشعبية الأكثر كثافة سكانية فى مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مشددًا على أن إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، والاستفادة من هذه الخدمة الحضارية، وذلك فى إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير الملا، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للمشروعات، ورؤساء شركات توصيل الغاز، أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط وحتى الآن، بلغ حوالى 12.9 مليون وحدة سكنية.

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وخلال الاجتماع ، تبين أنه فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تم استعراض نتائج تنفيذ مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين فى التوصيل بدون مقدم وبواقع 30 جنيها شهريا فى المناطق التى يصلها الغاز لأول مرة.

واستعرض وزير البترول بالاجتماع نتائج ارتفاع حجم التعاقدات منذ تنفيذها فى أغسطس الماضى إلى أكثر من 300 ألف عميل، كذك تم عرض معدلات التنفيذ الأسبوعية لتوصيل الغاز خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم توصيل الغاز لمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية وأوسيم وطناش بمحافظة الجيزة، وسيتم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالى إطلاق الغاز بمنطقة مغاغا بمحافظة المنيا ومدينة الصداقة بأسوان.

وفي نهاية الاجتماع، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة التيسير على المواطنين فى إجراءات التعاقد، مشددًا على أهمية التزام شركات التوصيل بالبرنامج الزمنى والآليات التى تم اتخاذها، لسرعة رفع معدلات التوصيل لمواكبة الخطة الطموحة للوزارة.

،كما اشار الملا، إلى ضرورة سرعة التنسيق مع المحافظات والمحليات لتذليل أى عقبات لإصدار تصاريح عمل تلك الشركات.