قريبا.. مركز عالمي جديد للقلب في العاصمة الإدارية

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أعلن الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب ، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن العاصمة الإدارية الجديدة ، سوف تشهد بناء مركزا عالميا جديدا لجراحة القلب ، على غرار مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان.

أكد الجراح العالمي ، أن المؤسسة الموجودة في محافظة أسوان ، أصبحت مشهورة في القارة الإفريقية وجميع أنحاء العالم ، وزاد: «المركز الجديد المنتظر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة ، سوف يكون بنفس التصميم الموجود في محافظة أسوان ، الذي صممه أكبر معماري في العالم ، وسوف يكون مركزا علميا ضخما ، في العاصمة الإدارية الجديدة».

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لفت الدكتور مجدي يعقوب إلى أن هناك تعاونا بين مركز أسوان ، ومركز الدكتور منير أرامنيوس ، وسوف يكون هناك تعاونا علميا ، إضافة إلى مجلة علمية عالمية تم الاشتراك فيها ، وتمول لكي تصل إلى القارة الأوروبية والقارة الإفريقية والقارة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن هناك أفكار لأدوية جديدة ، للمرضى الذين يعانون من تصلب شرايين الرئة ، وسوف يكون هناك مشروعات كثيرة ، سيتم الإعلان عنها قريبا.