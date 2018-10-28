مجدي يعقوب يعلن عن إقامة مركز لجراحة القلب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن الدكتور مجدي يعقوب عن إقامة مركز جديد لجراحة القلب في “العاصمة الإدارية الجديدة” على غرار مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب القائم في محافظة أسوان.

وأشار إن المؤسسة الطبية المقامة في محافظة أسوان قد أصبحت مشهورة ليست في مصر فقط بل في القارة الإفريقية وفي جميع أنحاء العالم، وسوف يكون المركز الجديد على نفس التصميم الموجود لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب المقامة في محافظة أسوان، والذي عمل على تصميمه أكبر معماري في العالم، ليكون مركز علمي ضخم جديد قائم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور مجدي يعقوب أن هناك تعاون بين مركزه القائم في محافظة أسوان، وبين مركز الدكتور منير أرمانيوس، وسوف يكون هناك تعاون علمي بينهم، وهناك مجلة علمية عالمية قد تم الاشتراك فيها، وسوف يتم تمويلها لكي تصل إلى القارة الأوروبية وأمريكا، وآسيا وأفريقيا.

وأكد الدكتور مجدي يعقوب على أن هناك العديد من الأدوية الجديدة للمرضى المصابون بتصلب شرايين الرئة، وسوف يكون هناك العديد من المشروعات العديدة العلمية التي سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

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